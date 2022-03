Tras 8 años en 'VLA' y renunciar a 'Hoy', conductor retirado vuelve a Televisa y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- La conductora Tania Rincón dejó los foros del programa Hoy para visitar el programa Montse & Joe en Televisa junto a un excompañero de Venga la Alegría que regresa a Televisa tras revelar que estaría retirado.

Se trata del conductor Mauricio Mancera, quien tuvo un esperado reencuentro con Tania en Televisa luego de que abandonara Venga la Alegría y se uniera a las filas de Televisa, donde formó parte del programa Hoy.

Se dijo que el conductor perdió su exclusividad en TV Azteca luego de 12 años en sus filas y 8 en el matutino, pues en 2018 se integró al programa Hoy invitado por la fallecida productora Magda Rodríguez, aunque salió en 2019.

El conductor hasta ha visitado a Sale el Sol, pero en ningún matutino se ha quedado. Hasta sus propios compañeros se han burlado de que presuntamente ha sido despedido de todos lados.

Luego de que Mancera fuera despedido también de Miembros al Aire, reveló que no sabía cuándo y si regresaría a la televisión, sugiriendo que hasta ya podría haberse retirado.

No sé, cuando vuelva a haber una oferta que me apasione. En una de esas ya me retiré y ni me había dado cuenta", mencionó.

Ahora Mancera volvió a Televisa como invitado al programa de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver y se reencontró con Tania, con quien compartió recuerdos en el Ajusco, mientras usuarios pedían que ambos volvieran a trabajar juntos en el matutino.

En el programa, Tania también recordó el error que pensó que casi le costaría su trabajo en el matutino, pues en una ocasión que acudió de suplente a Hoy, en una dinámica al ser cuestionada sobre algo "pegajoso", su respuesta fue: "Mecos".

Esto desató las risas de sus compañeros, pero ella aseguró que pensó que jamás la iban a llamar y quería morir de los nervios.

Dije: 'no me van a volver a invitar jamás', pero mira, acabé trabajando ahí. Fui como conductora de invitada y la risa de todos me ponía más nerviosa. Todos en risas y yo bizca de: 'No me digan nada'".