Tras hacerse arreglitos en el rostro, Paola Rojas deja foros de Televisa y reaparece ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una vez más la afamada conductora de Televisa Paola Rojas logró causar tremendo revuelo entre sus miles de admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace unas horas mostró su rostro de cerca luego de admitir que sí tiene arreglitos estéticos.

Hace unas semanas la guapísima exesposa de 'Zague' confesó en una entrevista con el programa Hoy cuáles son sus secretos de belleza y sin problema admitió que sí tiene arreglitos estéticos en la cara pero aseguró que jamás ha recurrido a las cirugías plásticas.

Cirugía, yo, en particular, en la cara no lo descarto, pero creo yo no lo necesito por ahora, quizá más adelante, prefiero algún tratamiento o alguna cosita sutil", destacó.