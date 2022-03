Bella Thorne visita las playas mexicanas y causa locura con espectacular bañador blanco

Comparta este artículo

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- La imponente Bella Thorne se ha convertido en toda una sensación, tanto en las redes sociales como en la televisión, pues gracias a su increíble figura y a su innegable belleza se ha ganado un hueco en el corazón de sus enamorados.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Es por ello que la joven actriz de 28 años de edad no dudó en compartir a través de su cuenta de Instagram varias fotografías de sus recientes vacaciones por las soleadas playas de Cabo San Lucas, en donde se ha dejado ver más coqueta que nunca.

En las imágenes, la modelo y cantante estadounidense se luce dando un paseo yate con un espectacular bañador blanco de dos piezas que dejó a la vista todos sus encantos físicos.

Es bien sabido que ella acostumbra publicar fotos o selfies en las que porta diminutas prendas y ajustados vestidos que enloquecen a sus más de 25.1 millones de seguidores de la red social.

El día que intentaron extorsionarla

Cabe recordar que en junio de 2019, Bella Thorne decidió acabar con las amenazas de un hacker y publicó las comprometedoras imágenes con las que estaba siendo extorsionada, asegurando que no estaba dispuesta a sentirse "controlada".

En su cuenta de Twitter, la exchica Disney aseguró no sentirse humillada, pero sí lamentó la situación: "Me siento asquerosa, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial".

Fuente: Instagram @bellathorne y El Universal