¡Golpe a la farándula! Estrella infantil de Televisa llega a 'VLA' y denuncia violencia psicológica

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 20 de marzo, una popular exestrella infantil de Televisa reapareció ante las cámaras de Venga la Alegría y reveló que había sido víctima de violencia psicológica.

Se trata de Daniela Aedo, actriz que alcanzó la fama a finales de los años 90 y principios del 2000, después de protagonizar melodramas como Carita de Ángel, ¡Vivan los niños! y Atrévete a Olvidarme.

La mañana de este domingo, 20 de marzo, la joven celebridad fue captada por las cámaras de Venga la Alegría, donde reveló que ha sido víctima de violencia psicológica por parte de algunas exparejas.

Sí he estado en relaciones tóxicas. Yo soy bastante buena novia, pero me han tocado esos patrones de novios celosos, pero no celosos en el tema de 'vas a andar con uno', sino celosos de tu éxito, porque no te quieren ver florecer y yo no puedo con eso y ¡bye!

Aedo declaró que las cosas no terminan ahí, puesto también ha estado con personas que han intentado chantajearla para evitar que ella haga o no haga ciertas cosas.

También he sido pareja de gente manipuladora que en términos de chantaje quieren hacer que hagas algo que a ti no te late, osea por ejemplo: 'No, no vayas porque no sé qué', 'No tu no puedes', 'Ay te aceptaron en esa escuela porque pagaste, ¿no?' (Mi postura ante esto es sorprenderme como:) '¡Chico! ¿Qué es eso?' Y cortamos como a los dos días