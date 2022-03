Horóscopos 20 de marzo: ¿Qué me depara el futuro según mi signo? Esto dice Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente nos trae este domingo 20 de marzo las predicciones para cada signo zodiacal en temas como el amor, dinero, salud y trabajo. Para saber qué es lo que dice tu horóscopo de hoy, sigue leyendo y entérate de qué te depara el futuro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

El Sol entra con fuerza en tu signo y traerá el renacer de la primavera, el comienzo de un ciclo que notarás como una renovación interior, lo que te hará ver todo desde un aspecto más optimista. Aprovecha y sácale jugo a esa fuerza que sientes.

Tauro

Mezclar lo profesional y lo personal puede dar buenos dividendos si lo haces con inteligencia y de manera sutil. Una reunión o encuentro casual puede llevar a hablar sobre trabajo o de un tema que te interesa mucho conocer a fondo.

Géminis

Podrías sentirte algo nervioso pues alguien de tu familia política generará tensiones que quizás te afecten, aunque no te des cuenta. Intenta ser lo más objetivo posible y ver la realidad, no lo que quieran los demás, pues sabes cuál es tu papel.

Cáncer

Extrañas a una persona con la que antes tenías mucho contacto, además de conversaciones interesantes y enriquecedoras desde muchos puntos de vista. Sin embargo, las circunstancias no van a cambiar, así que puedes hablar con ella a través de la tecnología.

Leo

Te sorprenderá mucho la reacción de una persona a la que pensabas no le importabas demasiado; escucha sus recomendaciones o los consejos que te ofrezca, porque pueden ser más útiles de lo que piensas. Si abres tu mente, sin prejuicios, le sacarás mucho partido.

Virgo

Todo lo relacionado con la salud mejorará y habrá una recuperación física, sobre todo de alguna dolencia relacionada con la movilidad o los músculos. Llegó el momento de empezar a pensar en planes más ambiciosos de los que has tenido últimamente.

Libra

Un problema familiar podría alterar tus horarios y ponerte un poco triste, sin embargo, lograrás que no te afecte tanto gracias al apoyo de un amigo que te dará soluciones prácticas, déjate llevar sin pensarla mucho.

Escorpio

Ser audaz no significa decir o hacer cualquier cosa por llamar la atención, y aunque a veces te gusta mucho hacerlo, hoy no te excedas, pues no te dará buenos resultados e incluso tu imagen podría quedar dañada.

Sagitario

Tu capacidad para relacionarte se ampliará hoy y tendrás muchas ganas de estar en compañía de gente, porque te agrada el entorno y sabes escuchar. Entabla tu conversación sin miedo, pues será tu punto fuerte.

Capricornio

Algún amigo te animará a que descubras la posibilidad de conocer gente por medio de la tecnología. Estarás tentado en probar la idea de una cita a ciegas y explorar la opción de una relación; si lo haces, recuerda no poner toda la carne en el asador.

Acuario

No te dejes llevar por el pasado y céntrate en el presente, no caigas en la melancolía porque te enteraste de que una expareja ya tiene una nueva relación. Es alguien que ya no está en tu vida, piénsalo, pues ya no tiene por qué afectarte de ninguna manera.

Piscis

Cualquier esfuerzo que hagas por seguir adelante con tus proyectos y dejar de lado los problemas de alguien muy cercano será positivo. Cuanto más fuerte estés y más tranquilidad tengas, podrás afrontar mejor todo lo que se te presente.

Fuente: Staff