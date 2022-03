Kalimba deja atónitos a los famosos tras dar tremenda revelación de '¿Quién es la Máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace no muchos meses, el exOV7, Kalimba, arrasó en el reality show musical, ¿Quién es la Máscara?, con su interpretación de 'Apache', pero el cantante estuvo a punto de no aparecer en el programa, hecho que recién sacó a relucir durante una entrevista.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, el cantante de José el Soñador, brindó una entrevista a Monte & Joe, de la televisora Unicable, donde destapó algunos secretos sobre su participación en el show. Resulta ser que en realidad, la voz de 'Chicken Little' y 'Arnold' no aparecería en el programa, esto porque él había decidido no volver a prestarse para un reality.

Yo había decidido no volver a participar en realitys honestamente, y menos como participante", detalló el cantante

Kalimba reveló que tal vez, pudo haber pensado en entrar al show sí le ofrecían el puesto de coach o juez, pero directamente le pidieron que fuera como concursante.

Lo digo como tal, como jurado todavía lo podría pensar o como coach, pero como participante, definitivamente no

Finalmente, el excompaeñero de Ari Borovoy dio su mano a torcer, cuando el productor del espectáculo, Miguel Ángel Fox, le comentó de qué trataba el programa, puesto él ignoraba de qué iba la dinámica.

No había visto 'La Máscara', las primeras dos temporadas, cuando se acerca el agente de Fox y luego se acerca él a platicarme, y me dice, por favor dame la oportunidad de platicarte de qué se trata y descubro que no es un programa donde compites en talento

Finalmente, Kalimba explicó que es una experiencia de la que no se arrepiente, puesto 'Apache' se ganó un lugar muy especial en su corazón y en el resto de su carrera.

Lo de 'Apache' fue una maravilla, gané 'la máscara', pero fue muy bonito, yo creo que ganó el personaje que tiene una gran parte de mi corazón

Fuentes: TV Notas