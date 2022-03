Martha Higareda denuncia que fue víctima de acoso; se quedó sin proyectos por decir "no"

Ciudad de México.- Después de que Sasha Sokol denunciara que fue abusada por Luis de Llano, varios artistas comenzaron a romper el silencio, tal fue el caso de Martha Higareda, quien recientemente se sumó a este movimiento y reveló que fue víctima de acoso en varios proyectos para los que aplicó.

De acuerdo con datos de TV Notas, la actriz de No manches Frida, Las Juanas y Amarte duele, relató que en el medio del espectáculo, al igual que en muchas otras industrias, se corre el riesgo de sufrir acoso.

Posteriormente, la celebridad detalló que se quedó sin varios proyectos después de decirle que "no" a muchas personas, pero esto le ayudó a mantener su integridad intacta.

A mi me corrieron de algunas cosas de las que no vale la pena hablar, porque ni siquiera pasaron a más, porque yo usé mi derecho a decir 'no'. Aunque no me quedé en esa película, no hice la serie o novela de televisión que me proponían, mantuve mi integridad y me agarré de mi familia, amigos y mi comunidad