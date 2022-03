"Que ya salga del clóset": Por esta razón, lanzan duras críticas a hijo de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Uno de los hijo del comediante Eugenio Derbez, quien alcanzó fama gracias a Televisa, se presentó en un programa con una imagen diferente; esto provocó que sus compañeros de trabajo le dieran duras críticas.

El hijo de Eugenio Derbez y la primera actriz Victoria Ruffo, José Eugenio Derbez fue duramente criticado por sus compañeros de Miembros Al Aire, programa de Unicable, luego de que este apareciera con un cambio de look.

En la imagen, el hijo ce Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, con su cambio de look

En primera instancia, con un tono burlón, Raúl Araiza, quien es conductor del Programa Hoy, pidió un aplauso para José Eduardo 'El Niño Lobo' debido a que "ya no tenía las uñas pintadas"; sin embargo, sus colegas continuaron burlándose ya que este tenía el cabello de otro color.

Ante esto, Paul Stanley lo cuestionó robre el proceso. El primogénito de Eugenio Derbez contó que acompañó a su pareja al salón de belleza y que esta lo convenció para que se hiciera el cambio de look:

Entonces, me dice mi novia, me saca la foto de un modelo, pero ese wey se veía chido con el tinte, por qué no te haces ese tinte [le dijo su novia]. Total, me animé y la chica de la estética me lo hace, pero al final no me veía como el modelo", explicó Derbez.