Revista lanza publicación de Erika Buenfil y ella no se calla: "Inventan chismes donde no los hay"

Ciudad de México.- Este domingo, 20 de marzo, una afamada revista de chismes lanzó una nota sobre Erika Buenfil, que no fue del agrado de la actriz de Amores Verdaderos, por lo que no se quedó callada y arremetió con todo contra la empresa.

Se trata de TV Notas, portal que hizo una nota informativa sobe un presunto altercado que la actriz de La Mexicana y el Güero habría tenido con una fan que le envió flores, hecho que, según el medio, le habría desagradado a Buenfil.

¿Quién es Martha Falcones? Manda flores y no sé quién es

Los seguidores de la actriz de Vencer el Pasado reaccionaron y le comentaron que se trataba de una fan de la celebridad, a lo que ella habría respondido con desagrado.

Lindas flores, pero con todo respeto no me gustan sus dedicatorias

Erika Buenfil pide que no le manden flores

Tras esta situación, Erika Buenfil arremetió en contra de la nota, tachándola como "mal intencionada", posteriormente, salió a aclarar toda la situación; reafirmó que a ella le gustan las flores y que ama a sus fans.

Alguien mandó una nota muy incómoda y fuerte. Eso fue todo. No hagan una nota donde no la hay. Amo las flores y amo a mis fans

Solo dije que una persona mandó una nota muy incómoda y muy desagradable. No generalicen, amo a mis fans y me encantan sus flores. Inventan chismes donde no los hay