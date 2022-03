Tras sacarlo del clóset y debut en TV Azteca, polémico actor de novelas confirma veto de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El productor Luis de Llano, quien fue uno de los personajes más poderosos de Televisa hace algunos años, sigue acumulando acusaciones de famosos y es que hace un par de días un actor de novelas confesó que había sido vetado de la empresa porque él lo ordenó.

Se trata del también cantante mexicano Marcos Valdés, quien estudió actuación en el CEA y pudo hacer su debut en 1990 con el melodrama Alcanzar una Estrella, del cual no tiene muy buenos recuerdos.

Pese a ello, el hijo del fallecido Manuel 'Loco' Valdés también hizo la segunda parte del proyecto Alcanzar una Estrella II y posteriormente Caminos Cruzados (1995) y Marisol (1996).

Y fie hasta 1999 que volvió a las telenovelas pero no en Televisa, sino en TV Azteca actuando en Romántica Obsesión y en 2003 llegó a Telemundo para hacer Ladrón de Corazones.

El también intérprete del programa unitario Como dice el dicho ha mantenido una fuerte rivalidad con su tía Felicia Garza pues ella lo sacó del clóset hace unos años. Marcos le suplicó a la cantante que jamás vuelva a hablar sobre la vida de una persona y sobre todo de cosas tan íntimas, pero jamás aclaró si es gay.

Él no se ha acostado conmigo nunca, la gente que habla de otra persona, es porque se ha acostado con ella. No entiendo porque hace eso, si yo decido declarar algo de mi vida privada, yo lo voy a decir, él no sabe de mi vida, no ha vivido mi vida", expresó.

Ahora Marcos volvió a dar de qué hablar ya que arremetió en contra de Luis de Llano luego de que Sasha Sökol confirmara que tuvo una relación con el productor cuando aún era menor de edad.

Yo me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano porque es un patán, es una persona grosera, es una persona prepotente, es una persona que ojalá pague todo lo que debe", dijo el cantante.

En la entrevista que dio a un canal de YouTube, el medio hermano de Cristian Castro mencionó que él jamás fue víctima de acoso por parte del exitoso productor de novelas, sin embargo, sí de malos tratos mientras hacía el melodrama Alcanzar una estrella.

Hay grandes productores que son divinos, Luis de Llano no es el caso; no es una persona buena, no es una persona que te quiera, es una persona que te utiliza", explicó.

Marcos asegura que Luis interpuso un veto en su contra, además de que le 'metió el pie' para que quedara mal mientras grababan el mencionado proyecto.

Me vetó. Cuando le pedí permiso para hacer unas fechas cuando estaba haciendo 'Alcanzar una estrella', me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de un teléfono que era en la mañana, y me la pasó a la tarde para que perdiera el vuelo", aseguró.

