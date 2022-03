Adiós 'Hoy': Tras 33 años en Televisa y acabar en silla de ruedas, galán de novelas da dura noticia

Ciudad de México.- El famoso actor de novelas Toño Mauri, quien trabajó durante 33 años en Televisa, dio una entrevista exclusiva al matutino de la competencia e hizo una fuerte confesión luego de haber terminado en silla de ruedas y haber perdido 20 kilos por el Covid-19.

Aunque en otras veces el exintegrante de Fresas con crema se ha sincerado con el programa Hoy, en esta ocasión platicó con reporteros de Sale el Sol para contar cómo va su recuperación tras ser sometido a un doble trasplante de pulmón que prácticamente le salvó la vida.

Toño, quien hizo su debut en la telenovela de Televisa Juana Iris en 1985, comentó que aunque no se ha podido reintegrar de lleno a su vida normal, sí está recuperándose favorablemente luego de haber visto de cerca a la muerte.

Asimismo, el villano del melodrama Pasión contó que también ya empezó a hacer un poco de ejercicio pues ya tiene más energía y se siente mejor.

Pero cuando se le preguntó si él firmaría su voluntad anticipada por si acaso vuelve a caer en cama, Mauri fue tajante y respondió que no pues recordó que si su familia hubiera desistido en su lucha, él no estaría vivo y contando su experiencia.

Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí estoy. Es muy difícil decir: 'oigan dejo un papel firmado que si me conectan y estoy cuatro meses ya me desconecten', si hubiera hecho eso, no estaría aquí", aclaró.