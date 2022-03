Adiós TV Azteca: Tras romance lésbico, Televisa perdona veto a polémica actriz y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz logró superar el veto que le habían interpuesto en Televisa hace unos años y luego de haberse ido a trabajar a TV Azteca, este lunes 21 de marzo se reintegró al elenco del programa Hoy.

Se trata de la aclamada comediante Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien acabó vetada de la empresa de San Ángel en 2019 por ir a trabajar a la cadena Estrella TV en Estados Unidos.

Tras haber saltado a la fama con su personaje en los programas La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes, en 2020 la querida actriz dio la sorpresa de firma su primer contrato de exclusividad con la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Primero fue llamada a ser juez invitada del reality de Azteca Uno Todos quieren fama, luego comenzó a aparecer en el matutino Venga la Alegría e incluso llegó hasta el foro del programa de espectáculos Ventaneando.

Finalmente el pasado 2021 'La Chupitos' se reincorporó a Televisa y a finales de año estuvo de invitada en el show de Unicable De Noche con Yordi Rosado en el que confesó que pese a que está casada desde hace muchos años, alguna vez había ligado con una mujer:

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", comentó la divertida mujer sobre su 'romance' lésbico.