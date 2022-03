De Cajeme a Disney: Alejandro Sugich presenta la serie 'Los Hermanos Salvador'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El productor cajemense Alejandro Sugich abre el telón y da a conocer su nuevo proyecto 'Los Hermanos Salvador', una serie de comedia que se estrenará el próximo 23 de marzo en la plataforma digital de Disney+.

La producción aborda la historia de cinco hermanos que intentarán recuperar la gloria de una particular tienda de antigüedades. A su vez deberán lidiar con las aventuras de los hermanos Quiroga, que tienen la misión de terminar con la tienda de los Salvador para siempre.

En entrevista para TRIBUNA, ‘Alex’ declaró que se trata de una serie muy divertida, bastante familiar y sobre todo de una gran enseñanza.

“Estoy muy entusiasmado de formar parte de este gran proyecto, la verdad la serie es bastante buena, aborda distintos géneros como el de fantasía, comedia, etc. Los invito a que la vean, se van a reír mucho y la podrán disfrutar todos; desde niños, hasta adultos”.

'Los hermanos Salvador' se compone por 10 episodios de 30 minutos y como dato peculiar se trata de la primera serie mexicana que se estrenará por Disney+.

Imagínate es la primera serie mexicana que se pasará por ese streaming, estamos muy orgullosos, desde que yo vi la historia me enamoré y quise formar parte de este gran equipo. No fue fácil fueron 11 meses desde la preproducción, producción y post producción, además lo hicimos en tiempo de pandemia, existieron varios obstáculos, pero afortunadamente pudimos terminar el trabajo”.

La serie se encuentra respaldada por un gran elenco de actores, encabezada por; Francisco de la Reguera, Nacho Tahhan, Daniel Fuentes Lobo, Juan Ugarte, Manuel Balbi y la actriz Adriana Hernández.

El cajemense agregó que es la primera vez que produce una serie, ya que sus anteriores trabajos habían sido películas, entonces para él también significó una nueva experiencia.

“Es mi primera serie, pero no será la última, me gustó mucho ese formato y obvio si todo sale bien y si les gusta la historia, esperemos hacer una segunda temporada”.

¿Qué rol juega el productor?

Aunque los aplausos y reconocimientos se los llevan los actores y directores, Alejandro Sugich destacó que el trabajo del productor es de suma importancia, pues ellos son los que están detrás de todo el proyecto.

“Nosotros somos los que nos enamoramos del proyecto; lo agarramos, lo intentamos vender, conseguir el dinero y le agregamos ese valor único… Para que me entiendan mejor, un productor es el ingeniero de una obra o el director general de una empresa”.

Para el nacido en Ciudad Obregón, el amor por la pantalla grande le nació desde que era niño y confesó que ‘Pulp Fiction’ fue la película que lo marcó para siempre.

“Gracias a mi papá me gusta mucho el cine, siempre miraba películas con él, tanto era mi afición que me la quería llevar en un cine que estaba por la Tutuli”.

“No tengo ídolos en este medio, pero admiro mucho el trabajo de Wes Anderson, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Quentin Tarantino. Me acuerdo que cuando vi ‘Pulp Fiction’ se me voló la cabeza, se me hizo increíble, ahí entendí que el guion es fundamental”.

Sueños

Para Alejandro ganar un premio es muy importante, pero reconoció que su objetivo primordial en la industria es poder hacer proyectos internacionales y hacer de su empresa ‘Sulafilms’ un gran estudio.

A su vez, destacó que en un futuro le interesaría regresar a Sonora, especialmente a Cajeme con un gran proyecto, tal y como lo hizo con la película ‘casi treinta’.

“Mi Obregón querido, espero pronto regresar, extraño el cariño de la gente, somos muy alivianados, muy agradables y por supuesto que más adelante se presentará algo muy interesante”.