Desfigurada y en ruina: Televisa veta a conductora; TV Azteca tampoco la contrata y huye de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El canal de YouTube Chacaleo reportó que una polémica conductora estaría en pensando en irse de México luego de enterarse que supuestamente Televisa, TV Azteca y otras televisoras no quieren contratarla luego de sus recientes escándalos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la controversial abogada peruana Laura Bozzo, quien luego de estar varios meses prófuga por su deuda millonaria al SAT se declaró en la ruina y aseguró que se había quedado sin todos sus ahorros y sin bienes materiales.

Chacaleo aseguró ayer domingo que la mujer de 69 años, a quien señalan de desfigurarse con cirugías, tendría prácticamente las puertas cerradas en México pues en la empresa de San Ángel ya le advirtieron que no volverían a darle trabajo.

Las televisoras nacionales la han vetado y eso la ha obligado a buscar trabajo fuera de México, ya es definitivo que nadie la quiere trabajando con ellos", aseguraron.

Mientras que en la televisora de Ricardo Salinas Pliego no la querrían por "traicionera" y es que no se olvidan de que Bozzo los hizo pedazos y habló pestes de ellos cuando se unió a las filas de Televisa.

Nadie le ha solicitado sus servicios profesionales... en Televisa ya le quitaron el gafete porque no les interesa tener en sus filas a alguien prófuga de la justicia y en el mismo caso se encuentra TV Azteca pues el nombre de Bozzo está apestado tras enfrentarse a Pati Chapoy".

Además señalan que en Imagen TV presuntamente también ya decidieron no darle una oportunidad debido a la mala fama que tiene. Mientras que en Telemundo "no deciden" darle contrato ya que temen que las autoridades de Estados Unidos no le permitan ingresar al país por sus recientes asuntos legales.

De este modo, la expresentadora de Laura sin censura estaría a punto de dejar México y debido a que se haya desesperada, trataría de volver a la televisión de su país natal Perú.

Vetada por las principales televisoras de México, ahora Bozzo está considerando regresar a su país de origen pero no la tiene fácil pues ahí tiene una terrible reputación", finalizaron.

Cabe resaltar que ni las televisoras mencionadas ni la misma abogada han confirmado esta información, por lo cual solo se tratan de especulaciones.

Fuente: YouTube Chacaleo