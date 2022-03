¿Golpe a la dinastía? Actriz principal de 'El último rey' manda certero mensaje a Doña 'Cuquita'

Ciudad de México.- A casi dos semanas de su estreno, El Último Rey ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la oposición que la dinastía Fernández, quienes llegaron hasta el marco de lo legal para evitar que la polémica bioserie saliera a la luz.

Recientemente, la afamada revista del espectáculo, TV y Novelas, le hizo una entrevista a la actriz que interpreta a Doña 'Cuquita' en la ficción, Iliana Fox, donde reveló varios secretos de su participación en la producción, así como le envió un certero mensaje a quien fue la pareja de vida de Vicente Fernández.

Fox destacó que ella ve como un "reto" y una "bendición" dar vida a uno de los ejes principales de la serie, por lo que aseguró que se siente agradecida con Juana Osorio por darle esta oportunidad y es que, Iliana, no hizo casting sino que fue llamada directamente por el productor de Velo de novia.

Llegué por elección de Juan, desde el principio me habló. Yo supe de este proyecto en su etapa de producción, me llamó Juan, me lo propuso, me dio algunos capítulos para empezar a leer y me platicó bastante de lo que iba a suceder, de cómo era la idea. A diferencia de lo que muchos piensan, la serie no se hizo porque murió el señor Vicente Fernández, ya esto se tenía pensando desde hace meses, osea, fue casualidad, la verdad