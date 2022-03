Leticia Calderón y su hijo mandan fuerte mensaje a la sociedad: "No queremos su lástima"

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la actriz Leticia Calderón, junto con su hijo, Luciano, enviaron un fuerte mensaje, a través de las redes sociales.

Como muchos sabrán, su hijo padece esta afección, pero esto no ha evitado que logre hacer grandes cosas, como estudiar la universidad en la carrera de gastronomía y nutrición, hecho que llena de orgullo a la protagonista de Esmeralda, puesto su meta principal es que él llegue a ser independiente, tal y como relató a De Primera Mano.

(Estudia) gastronomía y nutrición. Ya está en la escuela. Lo hubieran visto vestido de chef. No le tomé fotos, en ese momento, porque estaba nervioso, íbamos muy temprano. Se me pasó, (yo) estaba lloré y lloré, medio ridícula. (Luciano) me dice 'no te preocupes'. Mi abuelo va a estar conmigo