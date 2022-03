Lucha por vivir: Tras abandonar Televisa, querido actor confiesa que está enfermo y no tiene cura

Ciudad de México.- Un reconocido actor de las novelas, quien formó su carrera artística en Televisa, reapareció luego de haber estado a punto de morir y confesó que sufre una delicada enfermedad que no tiene cura.

Se trata del histrión mexicano Humberto Elizondo, quien participó en innumerables telenovelas de San Ángel desde 1975 como El Milagro de Vivir, Nunca te olvidaré, Cuna de lobos, Velo de novia, Los Parientes Pobres, Simplemente María y la última Mi marido tiene familia en 2018.

Tras darse un respiro de las novelas, el pasado 2021 el intérprete de 74 años reapareció en la serie Malverde: el santo patrón de Telemundo, sin embargo, este 2022 volverá al canal de Las Estrellas por la puerta grande pues será parte de la segunda temporada del melodrama Corona de lágrimas.

El pasado fin de semana Elizando reapareció en la pantalla pero con la cadena Imagen TV pues dio una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, donde recordó que el año pasado estuvo a punto de perder la vida debido al Covid-19.

El hijo de la fallecida comediante Vitola explicó que su calidad de vida ha bajado mucho debido a que tiene años sufriendo EPOC, una enfermedad pulmonar que desarrollo por tantos años fumando.

Por favor, no fumen. Es un seguro de muerte, no fumen... (esta enfermedad) tiene una ventaja que no se cura, pero sí empeora", empezó diciendo.