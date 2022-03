Luto en el regional mexicano: Asesinan a tiros a famoso cantante; predijo su muerte en corrido

Ciudad de México.- Medios nacionales reportan la muerte del cantante Gabriel Soto, mejor conocido como el 'Tesoro de Sinaloa', luego de haber sido agredido a balazos el pasado 22 de enero en un taller mecánico de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con reportes, el cantante fue atacado a tiros por un solitario sujeto en la ciudad fronteriza cuando llegaba a un taller mecánico.

De inmediato fue internado en estado grave en un hospital y luego fue trasladado a un nosocomio Guadalajara, donde finalmente falleció al permanecer dos meses en estado crítico.

El cantante ya había sobrevivido a tres atentados antes de este que le arrebató la vida. Al informarse su deceso, de inmediato se hizo viral su narcocorrido llamado 118 balazos, en el cual habría predicho su muerte.

Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita", dice parte de la letra.