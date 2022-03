No tenía para comer: Tras romance lésbico y 'despido' de 'Hoy', actriz desenmascara a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras admitir que es bisexual y tuvo un romance con otra mujer, famosa exintegrante del programa Hoy estalla contra TV Azteca y confiesa los maltratos que vivió trabajando en uno de sus reality shows: La Academia.

Se trata de Lolita Cortés, quien saltó a la fama en el Ajusco al unirse al reality de canto como juez, sin embargo, años después fue despedida. Durante la pandemia, la estrella del teatro musical cayó en la ruina y se quedó sin trabajo.

La llamada 'Juez de hierro' tuvo que recurrir a vender su ropa y pedir dinero en redes para sobrevivir, pues tras someterse a una delicada cirugía en la columna había acumulado una gran deuda.

Incluso, pidió trabajo para lavar baños en una panadería ante su desesperación por no tener ni para comer o pagar la luz.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo (...) Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", dijo.

La actriz de 51 años, quien en enero se declaró abiertamente "queer y bisexual" y se sinceró sobre la intensa relación que tuvo con una mujer y que mantuvo oculta por años, volvió al trabajo en Televisa el año pasado al unirse al elenco del programa Hoy.

Lolita fue juez en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy durante las dos temporadas, sin embargo, al parecer ya no volvería a la tercera pues tiene mucho trabajo en el teatro, su primer amor y más grande pasión.

Durante una entrevista con el periodista Javier Poza en Radio Fórmula, Lolita fue cuestionada sobre su posible regreso a la televisora, pues se avecina una nueva generación de La Academia a 20 años de su estreno e hizo fuertes declaraciones.

La artista, quien actualmente está en la obra Te amo, Eres Perfect@, Ahora Cambia con Chantal Andere y graba la segunda temporada de Perdiendo el juicio en Televisa, soltó tremenda carcajada ante los cuestionamientos y dijo:

¿Por qué regresaría a Televisión Azteca? Por el momento no hay ningún proyecto que me llame la atención".

Y aclaró que no la han contactado formalmente: "No ha habido ningún acercamiento hasta ahora, se ha hablado mucho al respecto y muchas personas se han acercado a mí por este tema. Por el momento no ha habido ningún acercamiento, lo único que puedo decirte es que sé que se cumplen los primeros 20 años".

Su condición

Lolita luego sorprendió al declarar que fue maltratada en la producción del reality cuando estuvo trabajando en la televisora durante 10 años, por lo que puso como condición resolver estas diferencias en caso de que la quieran de regreso.

Lo único es que si llegara a haber un acercamiento hay que poner los pros y los contras. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos. Al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas sobre mí".

Y agregó: "Si llegara a una forma de trabajar con ellos habría que aclarar muchas cosas respecto a la gente que continua ahí y que han sido un tumor".

Si así ha de ser, así será, pero no soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años", concluyó.

Aunque no descartó la posibilidad de volver, siempre y cuando se cumplan sus condiciones, Lolita comentó que por el momento está enfocada en el teatro y la obra en la que participa, por lo que no se preocupa mucho sobre si regresa o no.

