Pidió limosna: Tras 18 años en Televisa y sin exclusividad, dan protagónico a galán ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 18 años trabajando en Televisa y en sus inicios contó que hasta pidió limosna porque no tenía ni para comer, tendría nuevo protagónico ¿en TV Azteca?

Se trata de José Ron, quien en 2020 contó que ya no tenía contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel luego de debutar en la empresa en el 2004, sin embargo, esto no ha importado pues ha seguido siendo el protagonista del momento.

El tapatío ha protagonizado melodramas como Código Postal, Juro que te amo, La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada.

Actualmente, está grabando La mujer del diablo, serie exclusiva para ViX+, plataforma creada por la fusión entre Televisa y Univisión, con Carolina Miranda, sin embargo, ahora revelan que tendría en puerta un nuevo protagónico.

La cuenta de Twitter @BlogRumoreS reportó que el actor de 40 años sería contemplado para ser el galán principal del remake de Ha llegado una intrusa (protagonizada por Jacqueline Andere y Joaquín Cordero en 1974) que alista el productor Carlos Moreno, el cual se llamará La Impostora.

Hasta ahora, se desconoce si el actor sí forme parte del elenco pues no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el periodista de espectáculos Pepillo Origel reportó en su columna hace unas semanas que Lety Calderón también podría estar en la telenovela.

Hace un tiempo, Ron se sinceró en entrevista para el programa Hoy pues relató que al llegar de Guadalajara a la CDMX no tenía dinero y hasta tuvo que pedir 'limosna' en la calle pues no tenía ni para regresar a casa.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", dijo.