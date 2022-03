A punto de morir: En la ruina y vetado de 'Hoy', galán de Televisa acaba quemado tras accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien de ser el galán más cotizado de las telenovelas acabó vetado y enfrascado en pleitos y escándalos con varios famosos, sufre fuerte accidente que lo dejó con delicadas quemaduras.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alfredo Adame, quien hace unos días confesó que no tenía dinero ni trabajo luego de ser vetado años de Televisa y hacer fuertes ataques contra Andrea Legarreta con quien trabajaba en el programa Hoy, matutino en el cual estaría vetado.

El histrión de telenovelas muy famosas en los 90's como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia, sufrió un grave accidente al viajar en su motocicleta al circular en Viaducto Tlalpan desde la carretera México-Cuernavaca.

En redes circulan imágenes de las quemaduras que sufrió en una de sus piernas por el percance, misma que ya se está atendiendo. El actor afortunadamente salió ileso, pero confesó que de no haber hecho lo que hizo, pudo haber perdido la vida.

Adame contó que fue prensado por una pipa de agua y quedó abajo de la misma. El exconductor de Hoy mencionó que de no haber gritado, pudo haber muerto ya que solo de esta manera el conductor de la pipa se detuvo.

La brutal quemadura que sufrió en la pierna fue que pegó su pierna al escape de la moto, lesionándose en su intento de escapar del accidente. En una entrevista para el programa Suéltalo Aquí de la periodista Angélica Palacios, dijo:

Iba en shorts porque salí del gimnasio y entonces resulta que de repente quedé entre la pipa de agua y el coche, pero la pipa estaba muy pegada a la línea que divide los dos carriles".

Y agregó: "Cuando arrancó me alcanzó a empujar con las maletas de la motocicleta hasta que me tiró y la moto cayó debajo de la pipa. Afortunadamente le grité y se paró. Pero en lo que yo trataba de apagar la moto y todo, pegué la pierna al escape y me hice una quemada ve nomás de qué tamaño... ahorita estoy echándome antibióticos, ungüento para que no se infectara. Ya fui al hospital y la estoy tratando".

Fuente: TVNotas, Twitter y Canal de YouTube de Multimedia 7 e Instagram @tlnovelas_tv