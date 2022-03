Se volvió mujer: Tras dejar Televisa y unirse a 'VLA', conductor sube 14 kilos y acaba desfigurado

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa para probar suerte en Estados Unidos, muestra su drástica transformación en Instagram tras subir 14 kilos y lucir irreconocible.

Se trata de Omar Chaparro, quien se transformó en mujer en varias ocasiones para varios sketches de comedia, la mayoría junto a sus colegas y amigos Adrián Uribe y Adal Ramones, sin embargo, ahora muestra su más grande cambio.

Como se recordará, el conductor debutó en Televisa en el 2001 con Black and white, transmitido por Telehit. En 2015, cuando hacía Sabadazo junto a Cecilia Galliano y Laura G, renunció a su contrato en la televisora para buscar una oportunidad en Hollywood.

Ahora que no teme al veto por estar en distintas televisoras, ha estado tanto en el programa Hoy como en Venga la Alegría y Ventaneando de TV Azteca. En este último ha dado importantes exclusivas a Pati Chapoy.

Hace unos meses, Chaparro subió 14 kilos para un papel en la película The Wingwalker, además de dejarse las canas, quedando 'desfigurado'. El actor contó que al momento de llegarle el papel, estaba en depresión.

Antes de que empezara la película, estaba en un proceso complejo, personal, de depresión. Estaba mal, estaba con terapia. El director me pidió que subiera 20 kilos y no podía, estaba en depresión. Le dije: 'no me entra la comida'", contó.