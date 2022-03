Sin exclusividad: Tras renunciar a TV Azteca, galán de Televisa llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber perdido su exclusividad en Televisa y haber anunciado su amargo divorcio, esta mañana un reconocido actor apareció en el programa Hoy con una fuerte confesión y dio un duro golpe al rating de la competencia Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del reconocido intérprete mexicano Arturo Peniche, quien debutó en los melodramas de San Ángel en 1982 con Chispita y es conocido por haber participado en proyectos como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras, Alborada y Siempre te amaré.

El intérprete de 59 años no la ha pasado muy bien en los últimos años pues se quedó sin exclusividad en Televisa desde 2017 y en plena crisis por Covid-19 terminó confesando se había separado de su esposa Gaby Ortiz luego de 40 años juntos, pero luego se retractó.

En 2018 Peniche se fue a trabajar a TV Azteca haciendo el melodrama Tres Milagros y los años siguientes hizo varios proyectos para Telemundo, hasta que el pasado 2021 se reintegró a San Ángel para Fuego ardiente y actualmente participa en Amor Dividido.

Durante la mañana de este lunes 21 de marzo, el padre del actor juvenil Brandon Peniche apareció en el canal de Las Estrellas a través de una entrevista con Hoy en la que contó que está totalmente en contra de la homofobia.

El histrión explicó que su personaje de 'Alejo' es un hombre que no acepta que su hijo sea homosexual, sin embargo, aclaró que en la vida real él no piensa así: "La homofobia es una no aceptación pero solo los que la padecen saben qué hay".

Asimismo, Peniche de inmediato se encargó de defender a todos los miembros de la comunidad LGBT que diariamente sufren discriminación:

O sea, es un hombre con una definición sexual diferente a la tuya, pero es un hombre y un ser humano que merece respeto, es un ser que sabe amar y al que puedes amar, en el momento en que sepamos amar esa diversidad, el ser humano va ser libre", afirmó.

Fuente: YouTube Programa Hoy