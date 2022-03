Tras 36 años en Televisa, querida actriz regresa calva; su transformación preocupa a sus fans

Ciudad de México.- Después de sumar alrededor de 37 años de trayectoria en las telenovelas, una querida actriz regresó a Televisa sin un solo cabello en su cabeza, mientras explicaba ante las cámaras la razón de este radical cambio de 'look'.

Se trata de la bailarina, cantante y actriz Maribel Guardia, quien logró sorprender a todos sus seguidores después de mostrarse completamente calva ¿la razón? Su nueva participación en un proyecto del que poco habló en el video.

En el clip se le puede ver utilizando una blusa color verde agua, mientras, con una enorme sonrisa le explica a sus fans que había decidido dar el paso gracias a un nuevo proyecto, además aprovechó la llegada de la primavera (época en el que la temperatura se eleva de más en la CDMX) para hacerlo.

Este cambio de 'look' me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión. Era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo, sobre todo de mi fleco, ¡ay Dios bienvenida la primavera! Espero que les guste mi cambio de 'look'