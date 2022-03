Tras hundir a Galilea Montijo y acabar sin un peso, actor de Televisa llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso primer actor de Televisa, quien hace unos años puso en su lugar a Galilea Montijo y hace poco declaró que se agotó sus ahorros, llega al programa Hoy para hundir el rating de la competencia de TV Azteca, Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Rafael Inclán, quien perdió su contrato de exclusividad en la televisora en el 2016 luego de casi 10 años con ella, sin embargo, el actor de 81 años, quien se convirtió en galán en la pantalla chica pese a todo pronóstico, está de vuelta en las novelas.

Como se recorará, Inclán debutó en la telenovela Vivir un poco, en 1985. También actuó en La pícara soñadora, Rosa Salvaje, Amigas y rivales, Clase 406, Rebelde, Alma de Hierro, Mi corazón es tuyo, Mi marido tiene más familia, entre otras.

Y ahora se incorporó al elenco del nuevo melodrama llamado La Herencia con el personaje de 'Don Agustín'. La telenovela se estrena el próximo lunes 28 de marzo a las 20:30 horas por Las Estrellasa y es protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa.

Como se recordará, el ícono del cine de ficheras declaró el año pasado que quedó en la ruina pues aunque ha tenido una prolífica y larga carrera, no ahorró, así que no tenía herencia que dejar y vivía al día.

El llamado galán de las 'sexicomedias' manifestó que la pandemia y el desempleo que sufrió por algunos meses lo afectó económicamente, pese a que llevaba 36 años trabajando en Televisa.

Yo nunca he ahorrado, nunca he tenido (demasiado)… tienes lo que tienes para vivir o para compartir con tu familia, pero nunca he sido una gente organizada económicamente", dijo.