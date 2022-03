Tras pleito con Bisogno y veto de Televisa, actriz traiciona a TV Azteca y da exclusiva ¿a 'Hoy'?

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante dio un duro golpe a TV Azteca pues luego de firmar exclusividad con ellos, hace algunas horas apareció en el matutino de la competencia con una gran entrevista. ¿Regresó al programa Hoy?

Se trata de la estrella mexicana Ana Bárbara, quien debutó en la actuación gracias a la empresa de San Ángel participando en 2001 en el afamado programa Mujer, casos de la vida real durante el capítulo Canto de sirena y luego teniendo apariciones especiales en melodramas como Amores Verdaderos.

Hace un par de años, en 2020, la hermana de Esmeralda Ugalde dio tremenda sorpresa debido a que firmó exclusividad en la televisora del Ajusco y tras esto estuvo como invitadas en emisiones como Venga la Alegría, Corazón Grupero y Ventaneando.

Sin embargo, muchos televidentes no se habían olvidado de que 20 años antes la intérprete de Bandido tuvo un fuerte pleito con el conductor Daniel Bisogno. En una ocasión Ana llegó hasta el foro del programa Pati Chapoy para encarar a 'El Muñe' por haberse estado burlando de su apariencia física y aunque habrían arreglado sus diferencias, se dice que en la actualidad no se llevan muy bien.

El pasado sábado 19 de marzo la conocida 'Reina Grupera' regresó a los foros de Televisión Azteca pues fue invitada a dar un show musical en el reality Music Battles México.

Y a solo un par de días de ello, esta mañana Ana Bárbara reapareció en la empresa de la competencia pero no es Televisa sino la cadena Imagen TV, donde dio una entrevista al matutino Sale el Sol.

La intérprete de Qué poca explicó que durante años ella había estado tratando de dar un concierto en el Auditorio Nacional y aunque ahora ya lo logró, cree que no había tenido esta oportunidad por culpa de la prensa.

De repente cuando ya teníamos planeado el Auditorio, empecé a tener rollos personales y la prensa ya ven cómo se pone, se pone medio así y me sentí retocada por todo eso y dije 'no me están ayudando a tener la conexión que yo tengo con mi público'", explicó.