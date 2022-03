VIDEO: Michelle Renaud se preocuparía por su salud mental tras protagonizar 'La Herencia'

Ciudad de México.- Hace algunos meses comenzó el rodaje de la nueva novela de Juan Osorio, La Herencia: Un Legado de Amor, misma que será protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa, así como la participación especial de Elizabeth Álvarez, quien se mantuvo un tiempo fuera de las telenovelas.

Recientemente, la actriz principal de La Sombra del Pasado, Pasión y Poder, Hijas de la Luna y La reina soy yo, brindó una entrevista a Televisa Espectáculos donde manifestó que suele meterse tanto en su personaje al grado de molestarse con el mismo Novoa por temas que únicamente pasan en la ficción.

Yo sí soy bien clavada, entonces, cuando estoy ahí en escena la vivo al 100. Me enojo. Sí de pronto el personaje de 'Juan' me hace algo, por decir, fue un patán, te lo juro, hasta me enojo con Matías. Así de '¡Es que no soporto a tu personaje!'. Y entonces él (me calma y me dice): 'Tranquila está escrito'", detalló la actriz