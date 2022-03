Adiós 'Hoy': Tras declararse lesbiana y dejar México, conductora llega a 'VLA' y hunde a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora quien tras tres años en TV Azteca tuvo que abandonar México, rompe en llanto en Venga la Alegría tras un supuesto conflicto con una compañera de Exatón México luego de que se rumorara que podrían ser más que amigas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Mati Álvarez, quien debutó en TV Azteca en 2019 y se ha coronado como campeona de Exatlón México. En 2021 fue elegida para conducir Venga la Alegría Fin de Semana, el cual dejó para irse a la República Dominicana a competir en Exatlón All Star.

Como se recordará, Mati es abiertamente lesbiana e incluso contó en entrevista con TV Azteca lo mal que la pasó al querer 'salir del clóset' con sus padres, pues hasta les ocultó que tenía novia un tiempo, con quien terminó el año pasado.

La atleta incluso se fue de su casa por el conflicto con sus padres, quienes no la querían aceptar. Tras esos difíciles momentos, y al entrar a Exatlón México en 2019, logró aceptarse tal cual era, por lo que afirmó que toda su vida cambió.

Ahora que está en el reality, surgieron rumores de que Mati y Evelyn Guijarro podrían ser más que amigas, sin embargo, esta semana tuvieron un encontronazo al ser de equipos contrarios, por lo que Mati y Evelyn se enlazaron a Venga la Alegría para aclararlo.

Aunque Mati Álvarez aseguró que daría todo para ganar, contó que no está en su mejor momento, pues ya se le hace muy difícil estar en la competencia, pues lo ha hecho durante meses desde hace años.

Es difícil estar aquí tanto tiempo. Entré de 23 años y tengo 26, creo que le he dedicado mucho tiempo de mi vida ya al Exatlón (...) Se vuelve todo muy rutinario, extraño a mi familia, mi vida, mis cosas, sentirme libre. Yo ya estaba un año afuera, ya estaba haciendo cosas nuevas, cosas que me retaban, diferentes y me ha costado mucho regresar a lo mismo".

Y agregó: "Soy una niña de retos que le gustan las cosas nuevas, yo ya gané el Exatlón tres veces, viene la nueva temporada All Star, porque me gusta competir con chicos, me gusta retarme... no ganar siempre, que saquen lo mejor de mí, claro que me gusta pero también es cansado (...) Ya quiero hacer algo nuevo con mi vida".

Mati luego no pudo evitar romper en llanto al ganarle las emociones y confesó: "Estoy cansada, es difícil (...) No hay nadie que se lo merece más, me encantaría que Evelyn se lo llevara".

Antes de finalizar la conversación, Mati reconoció que existen varios problemas entre ella y su compañero del equipo rojo Aristeo Cazares.

Nunca he sentido tan cómoda en mi equipo (...) Aristeo me ha sorprendido porque no es alguien que me haya dicho las cosas así de frente (...) es muy difícil estar aquí y con estas cosas mucho más", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Venga la Alegría, TV Azteca e Instagram @matialvarezs