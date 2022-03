Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa, polémica actriz traiciona a Chapoy y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien presuntamente fue vetada de Televisa, dio un duro golpe a Pati Chapoy y es que luego de aparecer en exclusiva en su programa Ventaneando, la mañana de este martes se unió al matutino Venga la Alegría.

Se trata de la también cantante y compositora mexicana Ana Bárbara, quien el pasado fin de semana regresó a los foros de TV Azteca como invitada especial de Music Battles México luego de que en 2020 le dieran su primer contrato de exclusividad en la empresa pues se especulaba que en San Ángel la tenían 'congelada'.

Como en la actualidad la hermana de Esmeralda Ugalde es conocida por su música, muchos se han olvidado de que también tuvo su etapa de actriz en Televisa.

En el 2001 participó en el programa Mujer, casos de la vida real durante el capítulo Canto de sirena y luego hizo apariciones especiales en melodramas como Amores Verdaderos, además de que visitó el foro del matutino Hoy en diversas ocasiones.

La tarde de ayer Ana Bárbara se unió a Chapoy en una entrevista exclusiva que le concedió para Ventaneando donde aclaró que por el momento su boda está suspendida pues está enfocada en su trabajo y además habló maravillas de Talina Fernández, quien es exsuegra de su expareja José María Fernández 'El Pirru'.

No obstante, este martes la intérprete de Qué poca apareció en el matutino VLA y habló en exclusiva sobre el polémico cantante José Manuel Figueroa, a quien tachó de machista por apropiarse de su canción Fruta prohibida.

Y aunque aclaró que desconocía lo que dijo José Manuel sobre ella, sí explotó en su contra y presumió todo el trabajo que ha hecho como compositora.

Escribí Fruta prohibida, Lo busqué, Qué poca, No es brujería, En realidad de Ángela Aguilar y escribí muchas otras hace más de 25 años. Mis obras están perfectamente en orden y registradas, sería muy desafortunado que un comentario misógino , porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características como es la de Fruta Prohibida", agregó.

Acto seguido, Ana Bárbara aprovechó para resaltar que a las mujeres sí les hacen el feo en el género del regional mexicano:

Yo he escuchado a los nombres, no me lo han dicho, yo he escuchado a gente que dice 'las mujeres no suenan, las mujeres no les gusta, las mujeres no venden'", finalizó.