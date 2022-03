¡De no creerse! Beyoncé y Will Smith se unirían para dar tremenda sorpresa en los Oscar 2022

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche más glamurosa de Hollywood está a punto de ocurrir con la llegada de Los Oscar 2022, programada para el próximo domingo, 27 de marzo y, se cree, que Beyoncé y Will Smith estén preparando una tremenda sorpresa para los galardones.

Como muchos sabrán, la cantante de 'Single Ladies', 'Freakum Dress', 'Say My Name' y 'Crazy in Love' es una de las nominadas a mejor canción original con la pieza 'Be Alive', de la película Rey Richard, donde se cuentan los orígenes de las tenistas Venus y Serena Williams.

Hasta el momento se desconoce sí la superestrella actuará durante la ceremonia, pero de ser así, la revista Variety reveló que la diva podría estar preparando una conmovedora sorpresa en compañía del actor de Yo robot, Hombres de Negro, Soy Leyenda y Siete almas, quien también actuó en Rey Richard.

Según información de la revista, ambas celebridades cantarían el tema de la película desde las canchas de tenis donde solían entrenar las hermanas Williams junto con su padre, Richard, las cuales se encuentran en Compton, California, por lo que Smith tendría que interpretar la canción y luego volver rápidamente para disfrutar de los galardones.

Cabe señalar que esta información aún no ha sido confirmada de forma oficial, pero según datos de Variety esta posibilidad está siendo barajeada por ambos artistas.

Fuentes: Clarin