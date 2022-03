¡De no creerse! Tras romper con Belinda, Christian Nodal tendría fuerte problema millonario

Ciudad de México.- Hace poco más de un mes, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal terminó su relación con la actriz Belinda; no obstante, ahora el músico estaría pasado por una mala racha, ya que tendría un problema que le costaría millones de pesos.

De acuerdo con información del programa Ventaneado, de TV Azteca, el cantante de Ya No Somos Ni Seremos podría ser demandado por un empresario debido a que, presuntamente, habría incumplido un contrato.

Christian Nodal, cantautor originario de Caborca, Sonora

En entrevista exclusiva para el programa de Pati Chapoy, el licenciado Carlos Morales, abogado del empresario Joel Aragón, informó que ya se empezó un proceso contra Nodal debido a que recibió poco más de medio millón de pesos como adelanto para una presentaciones en Chihuahua, no obstante, este no se habría presentado.

[Aunque] no había pandemia y no fue esa la causa de la cancelación... Representantes legales de unas personas morales recibieron 650 mil pesos de anticipo, más gastos de producción'', aseguró el abogado, sin embargo, también declaró que de esa cantidad no volvieron a ver un peso tras la "cancelación".