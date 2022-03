Divorciada y sin dinero: Tras desfigurarse con cirugías, actriz de Televisa 'se declara' lesbiana

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien dejó las telenovelas hace 8 años, 'sale del clóset' y revela que estaría dispuesta a un romance con una mujer tras sus fracasos amorosos con hombres.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la polémica actriz y cantante cubana Lis Vega, quien tras ser víctima del Covid-19 en dos ocasiones, cayó en depresión, quedó en la ruina y se quedó sin dinero, pues no tenía ni para comer.

Lloré mucho, noches de mucha angustia y depresión. Se me aprieta el pecho porque me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero y tuve que acudir a amistades para que me ayudaran en esos momentos".