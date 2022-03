Exhibió 'prosticatálogo': Tras veto de Televisa y traición con TV Azteca, actriz pierde protagónico

Ciudad de México.- Revelan que tras 10 años alejada de las telenovelas, una famosa actriz que rompió el silencio sobre el supuesto catálogo de actrices de Televisa perdió un importante protagónico.

Se trata de Lucero, quien durante su larga carrera fue protagonista y villana de melodramas como Cuando llega el amor, Lazos de amor, Alborada, Soy tu dueña, Mañana es para siempre y Por ella soy Eva en 2012, la última.

Según se reportó hace unos años, Lucero fue vetada de Televisa porque presuntamente al terminar su contrato de exclusividad firmó con Telemundo. En 2017 regresó a la televisora y aunque no ha vuelto a actuar, ha estado en reality shows como La Voz Kids México y El Retador.

La llamada 'Novia de América' ha asegurado que no está cerrada a volver a las telenovelas aunque lleva 10 años retirada de ellas, pero tiene una sola condición: que la historia la atrape.

Volver a la televisión no es así como que tan fácil como cualquier historia. Estoy buscando algo lindo. No sé, pero algo así atractivo, que me enamore, que me atrape y que yo crea que puede atrapar al público. Yo creo que he hecho telenovelas muy padres como para hacer una solo porque sí", dijo.