¡Golpe a Chapoy! Daniel Bisogno amenaza a fan de Kenia Os con encarcelarla; esta sería la razón

Ciudad de México.- El pasado lunes, 21 de marzo, Daniel Bisogno y Pedro Sola causaron controversia después de criticar, sutilmente, a la influencer Kenia Os durante la transmisión de Ventaneando, hecho que provocó la furia de varios fans; situación que escaló a la amenaza de levantar cargos por parte del presentador en redes sociales.

Los hechos sucedieron cuando Linet Puente estaba anunciando una promoción en Ventaneando, en donde revelaba que tenían pases dobles para el concierto de Kenia Os, pero a mitad del anunció, la comunicadora fue interrumpida por Pedro Sola, quien tajante preguntó:

¿Quién diablos es Kenia Os? ¡Explíquenme!

A lo que los demás presentadores comenzaron a explicar que se trata de una influencer, cantante y empresaria de cosméticos, a lo que Daniel Bisogno señaló que, actualmente, cualquiera podía llamarse influencer.

A cualquiera le dicen influencer hoy en día, ¡no tienen vergüenza!

A lo que Linet Puente respondió que al tener dos millones de seguidores, sí podía llevar el titulo, pero Daniel Bisogno continuó hablando:

Pero a la hora de la hora pues... No me refiero al caso de ella en específico, sino que a cualquiera le ponen el titulo de 'influencer'

Por su parte, esta sección no fue bien vista por los fans de Kenia Os, quienes no dudaron en arremeter en contra de Daniel Bisogno y Pedro Sola por el mal anuncio que le dieron a la influencer.

El viejo rancio una vez más cag...ndo las promociones

Esto no habría sido bien recibido por parte de Daniel Bisogno, quien no dudó en arremeter en contra de la fan, quien no dudó en amenazar a la joven en enviarla a la cárcel.

Con esa ortografía mereces estar en la cárcel, ¡pero ahí vas a llegar! ¡De eso me encargo yo!

Tras esta situación, muchas personas salieron a arremeter contra el presentador afirmando que la mayoría de seguidores de Kenia Os son menores de edad, por lo que no debería andar amenazándolos.

