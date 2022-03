Organizadores revelan que 'Perrísimas' es un fracaso en ventas: "Es una pesadilla estar con ellas"

Ciudad de México.- Hace algunos meses, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán lograron sacudir a la industria de la música al revelar que realizarían juntas su tan esperado concierto: Perrísimas 2022; sin embargo, parece ser que las cosas no van tan bien como se esperaba y es que, recientemente, un organizador del espectáculo destapó la amarga relación que hay entre ellas, así como lo terrible que ha resultado llevar un proyecto de esta magnitud.

Y es que a poco tiempo de que comience la gira, lo cierto es que pareciera que las cantantes se han propuesto a hacer imposible el trabajo de los organizadores, quienes tienen que lidiar con sus caracteres complicados.

Ha sido una pesadilla trabajar con ellas desde la firma del contrato. Las dos tienen un carácter muy fuerte y explosivo, y no ha sido fácil que cada una ceda en sus peticiones. Ha sido mucho estrés y dolor de cabeza

Por otro lado, el organizador que dio una entrevista para TV Notas, reveló que la única razón por la que ambas dieron el sí al proyecto, fue porque la pandemia les "pegó duro", por otro lado, ninguna de las dos tienen el mismo nivel de audiencia que lograron años atrás, por lo que se vieron obligadas a aceptar tras descubrir que ganarían un millón de dólares.

Es que la pandemia les pegó duro a todos los cantantes y a ellas ni se diga. Alejandra ha sabido administrarse, pero recuerda que perdió más de 80 millones de pesos al ser estafada por Larry Ramos , exmarido de Ninel Conde , y ha gastado en las cirugías por sus problemas de salud con los polímeros. Y sobre Paulina, ni se diga, ella es muy despilfarradora y su carrera está en la lona, no ha tenido ningún éxito en los últimos años; por eso, al saber la enorme cantidad de dinero que ganarían aceptaron el proyecto

Pese a prácticamente haber aceptado de forma obligada, lo cierto es que las dos añadieron una cláusula, que fue considerada como "absurda" por los organizadores en la que expresamente se negaban a cantar juntas en el escenario.

Lo que sí es que ambas pusieron una cláusula absurda para aceptar la gira (...) No cantarían ni un tema, una de la otra, y que no se cruzarían en el escenario, o sea, primero canta una y luego la otra... es como si fueras a dos conciertos, cuando esa no es la idea de un concierto así, donde el público espera duetos e interacción