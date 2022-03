¡Se volvió mujer! Tras kilos de más y años desempleado, galán de Televisa regresa a las novelas

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tiene 40 años en Televisa y se retiró 7 años de los melodramas, se sincera tras drástico cambio físico al anunciar que se volvía mujer.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aunque siempre ha sido el galán de los melodramas, el actor impactó a todos al anunciar que se 'transformaba' en mujer, pero no en la vida real sino en la ficción. Y esque el histrión decidió emprender uno de sus mayores retos actorales al dar vida a un travesti.

Yáñez, quien este 2022 vuelve a las telenovelas con una participación especial en Corazón Guerrero, luego de alcanzar la fama en melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos, entre otras.

Su último proyecto en los melodramas fue Amores con Trampa en el 2015, pues se quedó sin contrato de exclusividad en 2018 y al año siguiente dejó en shock por aparecer en el programa Hoy irreconocible, con hasta 20 kilos de más.

El actor después aclaró que este radical cambio se trató de un medicamento que se autorecetó que contenía cortisona y al saber que esta era la causa, lo dejó.

Tras rumores de que no le daban trabajo y ningún productor lo quería contratar por su "mal carácter" luego de haber triunfado como protagonista, el actor reapareció y habló de su nuevo proyecto.

En entrevista con Sale el Sol e Imagen Televisión, Yáñez contó que la serie Mi Tío, donde interpretará a un hombre vestido de mujer, se estrena el próximo 25 de marzo por la plataforma Amazon Prime.

Al ser cuestionado sobre cómo se preparó para el papel, el actor contó:

Mentalmente aceptarlo, ya una vez aceptado el personaje aceptar yo que me tenía que transformar, eso mentalmente y físicamente a base de grabaciones, de estarme grabando día con día durante más de dos meses. dedicar le día entero a caminar, hablar y comportarme como una madre".

Y agregó que algo que le sirvió mucho fue usar ropa interior de mujer, lo que sorprendió a todos.

Ponerme ropa, peluca, maquillaje, tacones, como fuera. Ropa interior... me ayudó mucho Guillermo Arriaga, gran escritor y director de cine, de las primeras recomendaciones que me dio fue: 'compra ropa íntima de mujer y póntela'".

El actor contó que el personaje es de un travesti pues es un hombre que se empieza a vestir de mujer y adopta el rol de madre con su hija cuando su pareja los abandona.

Posteriormente, a más de un año de su operación por piedras en las riñones, el actor compartió que ya está bien de salud.

Ya van varios trabajo que hago después de eso y el primero sí me costó porque vas saliendo de esta situación de salud pero ya los demás ya he estado entero de salud".

Finalmente, Yáñez reiteró que tras su altercado con un reportero hace unos años, no tiene nada en contra de los medios.

Tengo muchas buenas amistades del medio, del periodismo de entretenimiento y siempre hemos estado en buenos términos. Lo que pasa es que muchas veces los que se dedican a lo que tú, pretenden que te comportes de cierta forma que ellos quieren y yo me comporto como yo quiero. Yo hablo de mi carrera, no me gusta hablar de mi vida personal".