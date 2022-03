Sebastián Yatra no subiría al escenario de Los Oscar 2022 pese a estar nominado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Algunos meses atrás, salió a la luz que la canción interpretada por el cantante, Sebastián Yatra, 'Dos oruguitas', tema de la película Encanto, había sido nominado a Los Oscar, pero podría ser que el interprete no suba a los escenarios de los galardones.

Recientemente, Yatra dio una entrevista para la revista Efe, donde dio algunas declaraciones sobre su participación en Los Oscar 2022, y es que resaltó que se encontraba muy "emocionado" de asistir a la gala más importante de todo Hollywood, pero se negó a revelar sí interpretará 'Dos oruguitas' en el escenario de Los Oscar o sí lo hará junto Lin Manuel Miranda, autor de la canción y reconocido compositor por el musical Hamilton: An American Musical y otros trabajos.

Voy a asistir, y de todo lo demás se irán enterando

Por su parte, el mismo medio aseguró que la oficina de Miranda también se ha negado a confirmar o a negar su participación en la interpretación de esta icónica pieza musical; sin embargo, de lo que sí están seguros es que habrá varias sorpresas.

Cabe señalar que esta es la segunda vez que Lin Manuel Miranda llega a las nominaciones de Los Oscar, ya que, anteriormente había sido nominado por 'How Far I'll Go' de Moana.

