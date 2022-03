Sin un peso y desempleado: Tras veto de 'Hoy' y retiro de Televisa, polémico galán se une a Chapoy

Ciudad de México.- Un famoso exconductor del programa Hoy, quien acabó vetado de Televisa, en la ruina y desempleado, aparece en TV Azteca al dar exclusiva al programa Ventaneando de Pati Chapoy.

Se trata de Alfredo Adame, quien admitió que no tenía ni un peso ni trabajo luego de ser vetado de Televisa y de hacer fuertes ataques contra Andrea Legarreta, con quien trabajaba en el programa Hoy, matutino en el que fue conductor.

Y esque el actor, quien protagonizó melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia pero se retiró de los melodramas hace tiempo, sufrió un grave accidente al viajar en su motocicleta al circular en Viaducto Tlalpan que encendió alarmas.

Adame salió ileso, a excepción de una delicada quemadura en la pierna, sin embargo, pudo haber perdido la vida porque el accidente fue muy aparatoso: el actor fue prensado por una pipa de agua y terminó quedando abajo de ella.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, el actor por poco y 'no la cuenta' tras el percance en su motocicleta y contó:

"El lunes de la semana pasada fue cuando sucedió. Eran como las 11 de la mañana. Fui al gimnasio y dije voy a llevar a lavar las motos. Es Viaducto Tlalpan y antes de llegar está la pipa parada. Una camioneta acá. Veo el espacio reducido y de repente la pipa que se jaló un poco, alcanzó a agarrarme un cachito de la maleta de la moto. La agarró con la llanta y me empezó a aventar", contó.

Me bajé del trancazo pero no me alarmé porque era muy baja velocidad. Luego supuse que me pegó la llanta de la pipa. Cuando me tira la moto queda abajo de la pipa", agregó.