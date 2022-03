Tras 4 años retirada y sin exclusividad en Televisa, actriz vuelve a las novelas y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz revela en el programa Hoy que regresaría a las telenovelas de Televisa con un protagónico tras 4 años de ausencia para dedicarse a su familia.

Se trata de Ariadne Díaz, quien debutó en la televisora de San Ángel en el 2007 con Muchachitas como tú y en 2018 protagonizó su última telenovela: Tenías que ser tú.

Y esque fue captada en los pasillos de Televisa, desatando rumores de su próximo regreso a las telenovelas. De acuerdo con el matutino, se dice que la mexicana está planeando su retorno a los melodramas con el papel protagónico.

Ante estas especulaciones, Díaz no quiso decir mucho sobre el tema, pero dejó entrever que estaría en pláticas luego perder su exclusividad en el 2019.

No puedo nada, nada… de hecho fue plan con maña, estos me trajeron para acá con engaños, yo me iba a ir por allá porque me tienen sentenciada".

La protagonista de otros melodramas como Llena de amor (2010-2011), La Malquerida (2014) y su proyecto más exitoso, La doble vida de Estela Carrillo (2017), sorprendió al visitar las instalaciones que la lanzaron a la fama.

No creas, ahorita que bajé las escaleritas, vi la Virgencita, me persigné y todo, me trae como muchas emociones, porque a ver, yo llegué aquí, al CEA, a los 18 años, entonces imagínate, todo lo trabajado, todo lo vivido".

Pese a estos recuerdos, Ariadne se dijo contenta de haberse dado un tiempo alejada de los reflectores para dedicarse al cien por ciento al hogar que formó con Marcus Ornellas.

Pero ya una vez que formé a mi familia, pues es como que, a ver todavía me aventé dos novelas más, que me hicieron muy feliz y todo, hasta que de repente dije 'bueno ya, ahora ha llegado el momento de dedicarme más a mi hijo, más a mi casa'", destacó.

Finalmente, Díaz manifestó que no se arrepiente de la decisión que tomó, aunque por ahora prefirió guardar silencio con respecto a su posible regreso a la pantalla chica.

No, la hemos pasado bien, he disfrutado mucho, está como en una etapa bien bonita, tiene 5 años, está por cumplir 6”.

Como se recordará, la actriz de 35 años despreció varios papeles a Televisa luego de retirarse, el más sonado siendo Te acuerdas de mí junto al galán Gabriel Soto y ¿Qué le pasa a mi familia? del productor Juan Osorio.

Me han invitado a hacer muchos castings, pero como les he dicho muchas veces ahorita no quiero hacer novelas", dijo entonces.

Aunque hasta ahora se desconoce a qué melodrama se podría integrar, se dice que sería a Vencer la ausencia, cuarta entrega de la saga Vencer de la productora Rosy Ocampo, donde ya estaría confirmada Mayrín Villanueva.

