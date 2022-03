Tras aparecer en prosticatálogo y veto de Televisa, famosa villana de novelas vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de novelas, quien lleva 10 años retirada de la actuación en Televisa, reapareció esta mañana de martes en el programa Hoy debido a que hizo una fuerte confesión.

Se trata de la famosa Lucero, quien ha participado en exitosos melodramas como Cuando llega el amor, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Lazos de amor, Alborada y la última Por ella soy Eva en 2012.

La exesposa de Manuel Mijares lleva más de 10 años alejada de la actuación y es que ella misma tomó la decisión de enfocarse únicamente en su faceta como cantante, aunque también se le ha visto siendo juez en realitys como La Voz.

Como se recordará, uno de los escándalos más sonados de la llamada 'Novia de América fue cuando se dijo que habría sido vetada de la televisora de San Ángel por varios años.

Asimismo, en 2019 circuló una ficha del supuesto prosticatálogo de actrices que tendría Televisa y en la imagen se puede ver una foto de Lucero cuanto tenía 24 años y en la que se detallaba su información personal e íntima.

Y aunque famosas como Kate del Castillo señalaron que este catálogo sí existió, la cantante negó tajantemente esta versión.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", mencionó tajante.

Durante la mañana de este martes, Lucero reapareció en el canal de Las Estrellas a través de una entrevista que retomó el programa Hoy en la que ella declara que gracias a su madre, Lucero León, jamás fue víctima de acoso o abuso cuando apenas empezaba su carrera.

Para mi es una fortuna enorme haber tenido ese apoyo, hago un reconocimiento público a doña Lucero", expresó.

La mamá de Lucerito Mijares aseguró que aunque muchos tachaban a su progenitora de ser una entrometida por acompañarla en todo momento, ella cree que fue lo mejor pues así siempre estuvo a salvo.

Ahora ya entendemos y ella siempre lo dijo: 'a mí no me importa que me odien' y decía: 'no me importa, mi hija es lo primero'", añadió.

Sin embargo, Lucero comentó que no se puede juzgar a otras famosas que no tuvieron una figura que los protegiera, pues no todos tienen el mismo privilegio y aclaró que ella trata de ser muy cercana a su hija aunque tenga muchos pendientes y trabajo.

A veces mis compromisos no me permiten estar pegadita como estaba mi mamá pero hablamos muchísimo, la consejo mucho y estamos muy unidos y siempre hay alguien muy cercano pegadita a ella", finalizó.

