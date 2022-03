Tras complicado parto, exacadémica confiesa tener serios problemas económicos y emocionales

Ciudad de México.- Wendolee Ayala se ganó un hueco en el corazón del público tras su paso por la primera generación de La Academia, en el año 2002. Y aunque su carrera musical se ha mantenida discreta, sigue vigente en las redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, actualmente la originaria de Torreón, Coahuila está atravesando por una crisis tanto económica como emocional. Y es que reconoció estar pasando por una mala racha en su vida personal.

A través de su cuenta de Instagram, Wendolee publicó un extenso mensaje aprovechando el Día Internacional de Mujer, en el que narra a detalle su dura situación y anima a sus seguidores a buscar ayuda.

Estuve acostumbrada a que por ser artista, solo tengo que mostrar lo bonito, todos en las redes sociales muestran solo lo lindo, sin hablar de las luchas y retos que vivimos, al no ser sinceros, el público puede comparar sus propias vidas, sintiendo que solo a ellos les pasan las cosas malas, yo no quiero contribuir en ese mensaje", escribió.

Asimismo, en un video que compartió con sus fans en YouTube, la cantante de música regional mexicana, confesó que su matrimonio no se encuentra actualmente en su mejor momento.

Wendolee también aseguró que aunque siempre ha defendido su cuerpo, en estos momentos ya no se siente a gusto con él, debido a que ha subido mucho de peso.

Siempre he defendido mi cuerpo de gordibuena, ¿qué pasa cuando ya no estás contenta? Yo siempre me había mantenido entre los 70 y 80 kilos, pero ahora estoy en 100, ya rebasé mis límites y esto no me hace sentir bien", contó.