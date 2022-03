Tras 'veto' de Televisa y sin exclusividad en TV Azteca, actriz renuncia a 'Hoy' y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo años en Televisa y hasta en el programa Hoy, regresa a México y traiciona a la televisora de San Ángel con TV Azteca al dar tremenda exclusiva a Ventaneando de Pati Chapoy.

Se trata de Ana Bárbara, mejor conocida como 'La Reina Grupera', quien en el 2020 firmó contrato de exclusividad con el Ajusco y estuvo en programas como Venga la Alegría, Corazón Grupero y Ventaneando.

En Televisa estuvo en programas como Siempre en Domingo, Muévete, Pequeños Gigantes y participaciones especiales en telenovelas como Amores Verdaderos, sin embargo, se dijo que fue vetada.

Como se recordará, hace un par de años se dijo que ejecutivos de la televisora de San Ángel ya no veían con buenos ojos a la cantante por haber estado en La Academia, aunque aparentemente le levantaron el veto pues ha visitado el matutino Hoy sin problemas.

Tras protagonizar tremendo pleito con Daniel Bisogno en el 2000 y acudir al foro de Ventaneando a encararlo por sus insultos, Ana Bárbara de nueva cuenta desafía el veto de Televisa y regresa al programa de Chapoy con una exclusiva.

Y esque tras regresar a México, Ana Bárbara confesó que por el momento la boda con su novio Ángel Muñoz está en pausa, pues se encuentra enfocada en su trabajo, además de revelar que Talina Fernández incluso podría casarse antes.

La cantante grupera celebró que la 'Dama del buen decir' esté tan feliz y mencionó que la conductora de Sale el Sol hasta le llamó para contarle lo enamorada que está al volver a encontrar el amor a sus 77 años.

Me encanta... Ay Talina, me invitas a la boda. Ya sé que quedé de invitarte a la mía pero me invitas a la tuya, hermosa. Me habló para eso me dijo: '¡peque hermosa! tengo novio'. Divina. Lo máximo, te amo Talina. Preciosa es la historia de amor y siguen juntos".

Al ser cuestionada sobre su propia boda, la intérprete de Bandido dijo que por ahora esperará un poco.

Primero la de Talina (...) yo me desvivo por Ángel pero creo que ahorita estoy súper enfocada... no es salir a cantar y ya es producir todo un show y él me comprende y sabe. Ya habíamos pensado a principios de este año pero la boda ya vendrá".

Finalmente, contó que quiere y siempre querrá a los hijos de la fallecida Mariana Levy con su exmarido 'El Pirru', aunque haya distancia de por medio.

Para mí Paula y Emilio son unos pedacitos de mi vida. No los tuve un día para ya otro no. Es muy difícil cuando te quitan la posibilidad de estar con unos niños que ya te encariñaste y los criaste. Un tiempo fueron responsabilidad tuya en todos los sentidos (...) no los he tenido como yo hubiera querido como a los otros y eso te distancia, sin embargo, siempre estarán en mi corazón. Yo los amo para siempre y saben que cuentan conmigo".

