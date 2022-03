Adiós TV Azteca: Tras despido de 'Hoy', Televisa perdona veto a famoso galán y vuelve irreconocible

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien supuestamente se encontraba vetado de Televisa tras quedar fuera del programa Hoy, confirmó su regreso a las telenovelas y reapareció irreconocible en los foros de grabación.

Se trata del querido artista mexicano Arturo Carmona, quien hizo su debut en los melodramas con Duelo de pasiones en 2006 y luego recibió la oportunidad de participar en otros como Destilando amor, Muchachitas como tú, Por ella soy Eva, Ringo, Médicos, línea de vida, entre otras.

Como se recordará, a finales del 2020 el originario de Monterrey se unió al elenco del matutino Hoy para reemplazar al 'Burro' Van Rankin, quien había dejado la emisión para grabar su serie 40 y 20. Sin embargo, a los meses ambos quedaron fuera del programa.

Posteriormente el periodista Álex Kaffie dijo que en la empresa de San Ángel le habían puesto un veto, pues cuando acudió a la empresa a cobrar sus honorarios, le habrían impedido la entrada.

El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara! las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar... 'Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar'", aseguró Álex.