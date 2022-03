Era 'cirquero': Tras 30 años en Televisa y 'rechazo' en 'Hoy', polémico conductor se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor Arath de la Torre, quien tiene más de 30 años de carrera en Televisa, fue invitado especial en el programa Montse&Joe y aquí hizo una inesperada confesión sobre sus inicios en el medio artístico.

Como se sabe, el también comediante actualmente forma parte del matutino Hoy, donde ha sido muy criticado por los televidentes ya que constantemente piden que lo saquen del elenco, pero también se le conoce por haber participado en otros proyectos como La Parodia, Los Simuladores, Una familia con suerte, Soñadoras, Antes muerta que Lichita, entre muchos otros.

Durante la reciente plática que tuvo con las presentadoras de Unicable, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, De la Torre se sinceró y contó cómo supo que quería dedicarse al medio artístico desde que era un niño.

Yo siempre que tuve este rollo de hacer teatro, de hacerle a la mama... ahí en la colonia", comentó.

El originario de Ciudad de México explicó que en su infancia jugaba a ser 'cirquero' pues quedaba fascinado luego de asistir a una función bajo las enormes carpas: "Me disfrazaba, jugaba al circo, el circo siempre me llevaba mucho la atención, hacía magia en fiestas, me encantaba, siempre me llamó mucho la atención el acto circense".

Sin embargo, quedó asombrado cuando un amigo lo invitó a un tour en Televisa y pudo ser parte del público de un capítulo de la serie Dr. Cándido Pérez, remake que él ahora protagoniza.

Es una carrera muy bonita, he tenido la fortuna de hacer una carrera en mi país", dijo con nostalgia al recordar que este año cumplirá 30 años en las filas de Televisa.

