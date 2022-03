Luto en 'Ventaneando': Tras quedar en silla de ruedas y retiro de Televisa, actriz alista su muerte

Ciudad de México.- Tras perder exclusividad en Televisa y verse obligada a retirarse de las telenovelas por una delicada enfermedad que la dejó en silla de ruedas, una querida actriz llega a Ventaneando y cuenta cómo le gustaría que fuera su muerte.

Se trata de Rosita Pelayo, quien participó en melodramas de San Ángel como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas, sin embargo, se retiró hace 6 años debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace décadas.

Pelayo perdió su contrato de exclusividad en el año 2007, cuando grababa La fea más bella, versión mexicana de Betty la fea, en donde interpretó a 'Dolores 'Lola' Guerrero de Rodríguez'.

Tras agravarse su enfermedad, la actriz empezó a notar el deterioro en su cuerpo y los dolores se volvieron muy fuertes. Tras someterse a varias cirugías que la dejaron al borde de la muerte, la actriz pudo salir adelante contra todo pronóstico.

Tras sufrir parestesia, la comediante ahora puede ponerse de pie y caminar un poco. Aunque aún se apoya de una silla de ruedas para desplazarse, desafió lo que le dijeron todos los doctores, quienes le advirtieron que quedaría toda la vida inmóvil.

La actriz dio una entrevista exclusiva a Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy, pues comentó que sí querría firmar la voluntad anticipada. Pedro Sola explicó en qué consiste este documento:

Aunque la actriz está muy feliz de vivir tras luchar por años contra su enfermedad, comenta que el día que ya no pueda continuar, no quiere que la mantengan "como vegetal".

Pelayo tiene muy claro que si la enfermedad llega a un punto en que no le deje valerse por sí misma, quiere morir con dignidad.

Sí me gustaría, si me enfrento en una situación así de grave, sí claro que sí me gustaría. Si no puedo ni hablar ni nada, ya, pónganme una inyección. Gracias por participar y ya. No estar con incomodidades, dolores... no, eso no".