"No se la peguen de santos": Eduin Caz estalla al ser cuestionado por sus escándalos del pasado

Ciudad de México.- El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz estalló luego de ser cuestionado sobre sus escándalos en el pasado, por parte de periodistas, luego de estar en un rueda de prensa.

Durante la conferencia de prensa que Eduin brindó con la agrupación de regional mexicano en la Ciudad de México para promocionar sus conciertos en el Foro Sol, escuchó la pregunta con respecto a los escándalos que ha protagonizado o cómo le hará en el futuro que salgan otras controversias sobre su vida, a lo que inmediatamente dijo:

El pasado ya está pasado, esta pisado, ¿me explicó?, todo mundo somos humanos, y eso es claro, no se la peguen de santos, porque no son santos, todo mundo la cag%&$ y eso es neta, y se los digo tal cual, porque yo sé por donde van… muy inteligente tu pregunta, y atacaste donde tenías que atacar".

Acto seguido arremetió contra sus detractores señalando: “Ninguno de ustedes es santo, real, y ninguno de la bola de cab%&# que critica lo son, tanto que tienen que hacer cuentas falsas para poder… (atacar) y estar ahí… El presente se vive ahora y lo estamos disfrutando, yo lo recibo con una sonrisa, obviamente me canso, obviamente me enojo, y no tanto yo, todos, pero yo se lo dije a Isael, yo lo pedí toda la vida, toda la vida yo lo quise, entonces lo aprovecho ahorita en este momento”.

Asimismo, destacó que pese a toda la fama y éxito que ha logrado, existen ocasiones en que no quiere saber nada de su nueva vida. “Obviamente como les digo, somos humanos, me gusta echar desm$%&, soy una persona alegre, pero también soy muy enojón, y tengo a veces días buenos, a veces días malos, que no tengo ganas de hacer nada, como todo mundo, pero lo trato de nivelar. El día que no tengo ánimos pues no subo nada a las redes sociales, ah, hoy amanecí de buenas, hoy trato de empujar todo lo que no hice ayer, y trato de hacer las cosas de hoy, no del que ya pasó".

Por último, el intérprete recalcó que no puede modificar su pasado, y si en este momento salen a la luz nuevas controversias que protagonizó años atrás, es algo que no podrá remediar.

Lo que ya pasó, lo que hice, me vale mad$%, y realmente discúlpenme que lo diga con estas groserías, pero se los tengo que decir tal cual, porque este tema me tiene hasta aquí, agobiado, me tiene hasta la mad$%, entonces lo que yo hice en el pasado, yo ya lo hice, ya lo viví, yo ya lo enterré, yo ya lo platiqué, entonces obviamente si salen cosas del pasado ‘¿y?, ahí están, ¿qué quieres?, ¿fama?, ¿dinero?, aprovéchalo también, y aprovecha tu momento y yo aprovecho el mío y tan, tan, se acabó”, concluyó el tema.

