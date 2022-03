¡Rompe el silencio! Mayela Laguna habla de los presuntos audios contra la familia Guzmán

Ciudad de México.- La esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, rompió el silencio después de que circularan unos audios en los que presuntamente habla mal sobre su marido y su familia.

A mi hace unos meses me extorsionaron con sacar información mía íntima, ya que me hackearon mi celular, y me extorsionaron y no hice caso y dije 'haz lo que quieras', y creo que son estos audios", dijo en entrevista para el programa Hoy.