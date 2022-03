Se desfiguró: Tras veto de TV Azteca y subir 40 kilos, villana de Televisa hará esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las novelas, quien supuestamente fue vetada de TV Azteca, confesó frente a las cámaras de Televisa que probará una nueva faceta en su carrera y ahora hará esto para sobrevivir.

Se trata de la talentosa artista venezolana Gaby Spanic, quien hizo su debut en México en 1998 cuando fue elegida como la protagonista de La Usurpadora y luego fue llamada a hacer otros proyectos como Soy tu dueña y La Intrusa.

Tras varios melodramas en la televisora de San Ángel, la nacida en Ortiz, Venezuela, decidió unirse a las filas TV Azteca, pero no salió de ahí en buenos términos. Spanic acabó demandándolos por incumplimiento de contrato en el 2016 pues se asegura que le quitaron la exclusividad cuando aún le quedaba un proyecto pendiente.

Otra de las polémicas que ha perseguido a Gabriela de unos años atrás es su brutal cambio en el rostro y es que para muchos, la famosa ya se excedió en arreglitos y cirugías y consideran que cada vez está "más desfigurada".

Hay que recordar que la actriz de 48 años vivió una dura etapa de depresión durante su juventud debido a la muerte de su novio. En ese entonces subió 40 kilos, pero logró perderlos para concursar en Miss Venezuela y desde entonces conserva una figura de envidia.

Hace unas horas, Spanic dio una entrevista al programa matutino Hoy para confirmar que ganó la demanda contra Gustavo Adolfo Infante y además adelantó que está alistando un nuevo proyecto que no tiene nada qué ver con la televisión.

La venezolana relató que aunque está muy contenta con su papel en la novela Corazón Guerrero, también está preparando su regreso a la música.

Hay por ahí una propuesta de música, porque yo he hecho tres discos y me ha ido muy bien, hice conciertos en Europa y en Brasil, entonces hay un ofrecimiento, me gusta componer y tengo una vez particular, ronquita", explico.

Gaby detalló que en esta nueva faceta como cantante buscará darle un giro a lo que ya ha hecho antes y ahora optará por un género espiritual.

Es otro concepto muy diferente, ya no es rock, ya no es banda, es otro concepto muy diferente, más espiritual y eso me tiene contenta", agregó.

Finalmente, la estrella de melodramas respondió a quienes la critican y aunque admitió que no tiene "la voz de Pavarotti", dijo que sí pone todo su empeño para dar lo mejor: "Sí me defiendo, me defiendo (cantando)".

