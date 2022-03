Televisa hunde a TV Azteca: Tras veto de Chapoy y años en 'VLA', polémica conductora llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exconductora de Venga la Alegría, quien fue vetada de TV Azteca por presuntas órdenes de Pati Chapoy luego de un pleito con Daniel Bisogno, vuelve a Televisa y se une al programa Hoy con tremendas declaraciones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Raquel Bigorra, quien en 2019 fue señalada por el conductor de Ventaneando en pleno programa de haberlo traicionado, presuntamente vendiendo información de su vida personal a una revista de espectáculos.

Al ser tachada de "traicionera", le cerraron las puertas en el Ajusco luego de haber debutado en la empresa en 2010 y haber estado en el elenco del matutino Venga la Alegría, de donde salió en 2014.

Aunque en los últimos años volvió a Televisa y se integró a Cuéntamelo Ya!, ahora, sin pelos en la lengua, confesó para las cámaras del programa Hoy que tiene un 'problema' en la cama con su esposo luego de 11 años casados.

Tenemos un problema actualmente en mi matrimonio, no sale la niña de la cama. Le digo: 'mi vida, te llevaré allá, te leeré un cuento y estaré contigo un rato'. Me dice 'sí mamá', allá nos vamos ¿pero qué crees?, al rato se regresa a mi cama".

Y agregó: "Quiero hacer la posición de arriba que me queda muy bonita pero no he podido. Hay técnicas y hasta hay hasta libros que te enseñan de cómo sacar a la hija de la cama pero ahorita no he tenido tiempo y en el apuro, cuando regresa ya me agarra a medio brassiere. Es canija, se cuela en la cama".

A la conductora, quien se rumoraba quería buscar una oportunidad en Imagen Televisión tras la salida de Rocío Sánchez Azuara, no le da pena hablar de su sexualidad y su vida íntima, por lo que dijo que renuncia a los tabúes.

Luego somos mustias pero en el café con la amigas hablas de se...o o mal del marido, pero como yo no hablo mal de mi marido prefiero hablar de s...o".

Sobre su posición favorita, la presentadora dijo: "De las posiciones no soy creativa pero las poquitas que me sé les echo unas ganas (...) Yo no estoy para agarrar ciática y que me estén sobando al rato. Mi marido ya está grande al rato me pide la crema para estarle sobando. Yo aplico la de arribita que me sale muy bonita, que la tengo dominada y el marido está contento".

Fuente: Twitter @programa_hoy, Canal de YouTube de Ventaneando e Instagram @rbigorra