Adiós 'Hoy': Tras despido de Televisa y 8 años retirado de TV Azteca, conductor regresa a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo 8 años en Venga la Alegría y renunció al matutino de TV Azteca, está de vuelta en la competencia de Televisa luego de haber estado en el elenco del programa Hoy.

Se trata de Mauricio Mancera, quien apareció en el matutino del Ajusco luego de 8 años alejado de estos foros, ya que como se recordará, el conductor en 2018 se unió a las filas de la empresa de San Ángel y fue titular en el matutino Hoy.

Se dijo que perdió su contrato exclusividad en TV Azteca luego de 12 años trabajando ahí. Mancera estuvo 8 años en Venga la Alegría, 2006 al 2014, hasta que renunció para irse un año de misionera a África.

Al ser gran amigo de Andrea Escalona, quien decidió dejar el Ajusco para irse a la televisora de San Ángel, fue invitado por la fallecida productora Magda Rodríguez a Hoy, donde se integró sin problemas y se volvió muy amigo de los conductores.

Aunque su presencia agradaba al público y formó muy buenas amistades, Mancera sorprendió al anunciar su salida en 2019. Desde entonces, estuvo de invitado un par de veces y hasta fue a Sale el Sol de Imagen Televisión.

Como se recordará, no todo fue miel sobre hojuelas para Mancera en Televisa pues fue despedido de un programa: Miembros Al Aire, transmitido por Unicable. Tras tantos cambios de trabajo, se empezó a rumorar que el conductor enfrentaba una mala racha.

El canal de YouTube Chacaleo incluso reportó que presuntamente le estaba rogando a Televisa y TV Azteca por una oportunidad, pues nadie lo contrataba. Incluso comentó que El Hormiguero, el último proyecto que hizo en el Ajusco, habría fracasado.

En los pasillos de la televisora se menciona que tiene pocas probabilidades de ser recontratado debido a su poca lealtad mostrada en el pasado, a pesar de que el Ajusco lo apoyó como a pocos. Desesperado porque Televisa y TV Azteca no muestran interés con él, ha tenido interés en otras cadenas pero no ha tenido suerte".

En medio de especulaciones sobre esta 'crisis' laboral, hace unos meses fue cuestionado sobre cuándo volvería a la televisión, a lo que él dejó entrever que igual y ya estaba retirado y no lo sabía:

No sé, cuando vuelva a haber una oferta que me apasione. En una de esas ya me retiré y ni me había dado cuenta", mencionó.

Actualmente está probando suerte en el teatro aunque ya había debutado como actor en la serie Mi querida herencia con Paul Stanley, sin embargo, sorprendió a todos al aparecer en las pantallas de Venga la Alegría este miércoles luego de visitar el matutino hace unas semanas tras 8 años fuera.

Y esque uno de los conductores, Roger González, lo tuvo de invitado en su podcast Comunidad Wemo y habló en vivo y en exclusiva en el foro del matutino sobre la plática que tuvo con él, asegurando que es un "gran ser humano". Mancera habló sobre cómo llegó a TV Azteca.

Veo que en la tele dice: 'Azteca te busca'. Entonces yo un día me reporté enferme en el grupo papelero (que trabajaba), me fui a formar, éramos 4 mil, 14 mil a nivel nacional. Inventé que tenía que cobrar una herencia en Xalapa y tenía que firmar con un notario. A las dos semanas me dijeron que pasé a la final nacional".

También contó que al vivir en África se dio cuenta de que no se necesita mucho para ser feliz. Finalmente, Roger le preguntó por qué se retiró de las cámaras y dijo:

Estar frente a las cámaras me gusta, no te voy a mentir, lo llevo haciendo muchos años... me gusta pero también cuando no estoy frente a las cámaras me la paso muy bien. El ser reconocido me incomoda", comentó, lo que fue corroborado por Sergio Sepúlveda.

